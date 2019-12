Un incident qui ne passe pas. Le Red Star a promis samedi des sanctions envers les supporters qui s'en sont pris à la ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui a dû être "exfiltrée" du stade de Saint-Ouen à la mi-temps de la rencontre de National à laquelle elle assitait vendredi.

"Nous prendrons les décisions justes mais fermes qui s'imposent vis-à-vis des fauteurs de troubles, et invitons les responsables des groupes de supporters à venir s'expliquer tant sur le fond que sur la forme de cet incident inacceptable", a déclaré le président du club audonien Patrice Haddad.

"Si les opinions sont libres, je ne saurais tolérer de tels débordements physiques et politiques, qui sont contraires aux valeurs que le club a toujours véhiculées et inculquées jusqu'aux plus jeunes de ses licenciés: le respect et la tolérance", a-t-il poursuivi.

Jets d'eau et quolibets

Venue à titre privé au match opposant le Red Star à Quevilly-Rouen, rencontre de troisième division, la ministre des Sports a été prise à partie à la mi-temps par une dizaine de spectateurs, derrière le stade.

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre l'ancienne nageuse regagner sa voiture sous les quolibets et essuyant quelques jets d'eau. "Il y a eu un effet de troupe, ça s'est un peu envenimé, en mode 'Macron, démission'" et la police a "pris la responsabilité de l'exfiltrer du stade", a précisé à l'AFP l'entourage de la ministre, en pleine période de contestation de la réforme des retraites portée par le gouvernement.