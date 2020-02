C'est déjà la fin de l'aventure à Cholet pour le coach Steve Savidan, qui a pris sa retraite de footballeur professionnel en 2009. "A la suite d'un état des lieux un mois et demi après l’arrivée de Steve Savidan, le SO Cholet et l’ancien international français ont mis fin à leur collaboration. Les objectifs fixés au moment de la signature de Steve Savidan, à savoir apporter son expérience au coach Stéphane Rossi tout en menant l’équipe réserve au maintien en R1, semblaient difficiles à mener de front. C’est la raison pour laquelle les deux parties se séparent aujourd’hui", a annoncé le club du Maine-et-Loire ce lundi soir.