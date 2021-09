Le Red Star, actuel quinzième de National, a annoncé lundi la mise à pied de l'entraîneur Vincent Bordot et de son adjoint Jimmy Modeste, laissant le groupe aux mains d'Habib Beye. L'équipe de Seine-Saint-Denis, septième du précédent championnat, compte six points après six journées de N1. Vendredi, elle s'est lourdement inclinée (6-0) contre Annecy.

Habib, ancien défenseur de Strasbourg, Marseille et Newcastle notamment, "continuer(a) à animer les séances d'entraînement du groupe professionnel" en compagnie de l'entraîneur des gardiens Faouzi Amzal et du responsable de la préparation physique Randy Fondelot, a précisé le Red Star.

