Bonne nouvelle pour le foot amateur : Les championnats de N2 et N3 seront diffusés en direct

NATIONAL 2 - Jusqu'en 2025, les matches de National 2 et National 3 (l'équivalent de la D4 et D5) seront retransmis en direct sur une plateforme numérique.

Tous les matches des championnats de National 2 et 3 (D4 et D5) vont être diffusés en direct sur une plateforme numérique dédiée dès la saison 2020-2021, a annoncé vendredi la Fédération française de football. La fédération a signé un accord allant jusqu'en 2025 avec la société luxembourgeoise Fuchs Sports pour "la captation et la diffusion digitale de l'intégralité des matches de National 2 et de National 3", précise la FFF dans un communiqué.

Fuchs Sports s'engage à équiper les 64 stades de National 2 et les 168 stades de National 3 avec un système de caméras automatisées. Tous les matches seront diffusés en direct sur une plateforme dédiée à ces deux championnats et habillée aux couleurs de la FFF, tandis que certains matches pourront être retransmis sur la chaîne de la fédération, FFFTV. Ce projet "permettra à chaque club d'engager, de poursuivre ou d'enrichir son identité et ses prestations digitales", déclare la FFF. Des résumés et des images gratuites des rencontres seront mis à disposition des clubs.

Le National 2 (ex-CFA), quatrième échelon national, oppose 64 clubs français répartis en quatre groupes de seize clubs. Il comptait au cours de la saison 2019-2020, interrompue pour cause de crise sanitaire, le SC Bastia (promu en National), Sedan, ou les réserves de clubs comme l'Olympique de Marseille ou l'AS Monaco. Le National 3 (ex-CFA 2) oppose 12 groupes régionaux de 14 clubs chacun, comme l'Athlético Marseille ou la réserve de l'AJ Auxerre, promus au niveau supérieur la saison prochaine.

Fuchs Sports va également équiper les 26 stades normands de Régional 1, le sixième niveau du championnat, comme l'avait annoncé début juillet la Ligue de football de Normandie. Elle s'était félicitée d'offrir "une visibilité sans précédent" aux clubs "afin de développer leur stratégie de partenariat", tout en permettant aux staffs techniques d'analyser les matches.

