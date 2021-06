Football

Route d'Occitanie : Antonio Pedrero a tenu bon, Magnus Cort-Nielsen a fini fort : le résumé de la 4e et dernière étape

ROUTE D'OCCITANIE - Le grimpeur espagnol Antonio Pedrero (Movistar) a résisté aux attaques de ses rivaux au classement général pour conserver son maillot de leader et remporter l'épreuve dimanche, lors de la 4e et dernière étape, enlevée par le Danois Magnus Cort-Nielsen (EF Education). Revivez l'arrivée de la course en vidéo.

