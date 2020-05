"Ne rêvez pas..." : Le Rhône se retrouve en vert sur la carte, les deux gendarmeries se chambrent

LIGUE 1 - Même en temps de coronavirus, le derby entre l'OL et l'ASSE n'est jamais bien loin. En forme de clin d'oeil sympa, la Gendarmerie du Rhône, via son compte Twitter, a plaisanté au sujet de se retrouver en zone verte sur la carte du déconfinement. Celle de la Loire, elle, a répliqué en assurant que cette couleur allait bien aux Rhodaniens.

Et le Rhône se retrouva... en vert. Qui l'eût cru ? Si le football est bien à l'arrêt, et la saison de Ligue 1 officiellement terminée, la carte du déconfinement présentée par le Premier ministre Edouard Philippe a relancé (gentiment) le derby entre l'OL et l'ASSE. En forme de clin d'oeil, les gendarmes du Rhône ont ainsi plaisanté de sur le fait que leur département soit désormais en vert, la couleur du rival stéphanois.

"Mais que voyons nous ? Est ce que le Rhône est en vert ? Ne rêvez pas, la Gendarmerie de la Loire, nous resterons supporters de l’OL", peut-on lire sur leur compte Twitter. Dix minutes plus tard, la Gendarmerie de la Loire a répondu. "Que vous le vouliez ou non, cette belle couleur vous va à ravir ! Profitez de ce bel atour pour voir la vie positivement et avec espoir", écrit-elle en guise de réponse. Un échange comme on aimerait en lire plus souvent.

