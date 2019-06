Neville n'a pas digéré le comportement des Camerounaises : "J'ai honte, ça me rend triste"

Que pensez-vous du comportement de l'équipe du Cameroun durant ce match ?

P.N. : Je suis venu à cette Coupe du monde pour gagner mais aussi pour jouer un rôle dans la démocratisation et l'amélioration du football féminin et j'ai honte de ce que j'ai vu ce soir. Que 5, 6 ou 7 millions de personnes aient regardé ce match et vu ce type de comportement me rend triste. Je n'avais jamais vu ça sur un terrain de foot, j'ai vraiment honte du comportement des adversaires et mes joueuses n'ont pas apprécié non plus. J'espère que c'est un incident isolé. Mais on est en quarts de finale...

Comprenez-vous la frustration qu'elles ont pu ressentir ?

P.N. : J'espère que c'est un incident isolé avec des joueuses qui voulaient bien faire à tout prix. On pouvait voir leur émotion et leur désarroi. Je suis sûr qu'elles regrettent leur comportement. Oui on veut gagner, mais on veut donner une belle image partout dans le monde. Je ne suis pas ici pour critiquer une nation, mais pour critiquer une situation qui est très mauvaise pour le football. J'espère qu'elles se qualifieront pour la prochaine Coupe du monde et qu'elles se comporteront mieux.

Cameroun - AngleterreGetty Images

Qu'avez-vous dit au sélectionneur camerounais quand ses joueuses ne voulaient pas reprendre le match ?

P.N. : Je lui ai apporté mon soutien car il a essayé de faire comprendre à ses joueuses qu'elles devaient reprendre le match. Je lui avais parlé avant le match car on était dans le même hôtel. Je lui ai dit qu'il fallait continuer à jouer, que c'était la Coupe du monde, qu'au-delà de la victoire, du match nul ou de la défaite, notre mission était de promouvoir le football féminin.

Selon une joueuse camerounaise, l'entraîneur leur aurait dit à la mi-temps que l'arbitre avait décidé que l'Angleterre gagnerait aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ?

P.N. : Quand j'ai commencé à entraîner, je crois que c'est Arsène Wenger qui m'a dit qu'une équipe était à l'image de son sélectionneur et manifestement, c'est le cas. Si mes joueuses s'étaient comportées ainsi, elles n'auraient jamais rejoué pour l'Angleterre. Je suis vraiment désolé pour l'arbitre, les décisions étaient correctes. Elle a gardé son sang-froid et je lui exprime mon grand respect pour avoir bien géré cette situation difficile.

Pensez-vous que l'Angleterre était supérieure au Cameroun ?

P.N. : J'ai un grand respect pour le Cameroun mais l'Angleterre était la meilleure équipe aujourd'hui. La manière dont les joueuses ont gardé leur sérieux était superbe. Je suis fier de la performance et du comportement de mes joueuses dans de telles circonstances. L'équipe avec le plus d'humilité, de classe et de qualité a gagné.