Football

Newcastle rêve d'un champion du monde en tête d'affiche

Tout juste racheté par un fonds d'investissement soutenu par l'Arabie Saoudite, Newcastle voit grand et rêve de s'offrir un champion du monde. Lorenzo Insigne à Manchester United, rumeur ou vraie piste ? Et faut-il déjà enterrer le Real Madrid dans le dossier Haaland ? Infos crédibles, rumeurs en bois et tractations souterraines, mercato buzz fait pour vous le tour et le tri !

00:02:58, il y a 18 minutes