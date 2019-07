Neymar : "Le meilleur souvenir de ma carrière ? La remontada contre le PSG"

Le message semble clair. L'avenir de Neymar s'inscrit loin de Paris. Le Brésilien a ajouté ce samedi une pièce dans la machine et celle-ci ne devrait sans aucun doute pas plaire aux supporters et dirigeants parisiens. Car Ney' a frappé là où ça fait mal. Actuellement au Brésil pour promouvoir son tournoi de five, l'attaquant star du Paris Saint-Germain a révélé au média Oh My Goal les deux plus beaux moments de sa carrière. A savoir, la victoire de son Brésil aux Jeux Olympiques en 2014 et… la remontada historique (6-1) face à son club actuel alors qu'il était encore un joueur du FC Barcelone.

La déclaration du Brésilien est loin d'être innocente alors que ce dernier souhaite quitter la capitale pour retrouver, semble-t-il, la Catalogne et la bande à Messi. L'ancien du Barça en a d'ailleurs remis une couche quelques secondes après ses propos chocs. A la question : "Quel a été ton meilleur souvenir de vestiaire ?", Ney, hésitant, a finalement répondu : "Quand on a battu le PSG avec Barcelone, c'était complètement fou !" L'ambiance risque d'être sympathique à son retour au Camp des Loges la semaine prochaine.