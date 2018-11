Neymar sur le départ ? L’attaquant auriverde et le PSG auraient conclu à un accord de principe autorisant la star brésilienne à revenir en Liga la saison prochaine pour un montant de 200 millions d'euros, selon le diffuseur basé à Barcelone, Betevé, et relayé par le quotidien AS. La chaîne de télévision publique affirme que le Barça aurait déjà entamé des négociations pour faire revenir le Brésilien au sein du club catalan. André Cury, négociateur au Barça et proche confident de Neymar et de sa famille, aurait rencontré Neymar Sr. à Londres la semaine dernière pour discuter de la possibilité d’un retour au club.

Le Real Madrid dans la danse ?

D’autre part, toujours selon cette même source, Florentino Pérez serait également enclin à accueillir l’attaquant du PSG au Real Madrid. La chance de signer une superstar établie en remplacement de Cristiano Ronaldo pourrait plaire au président du Real alors que ces dernières saisons, la politique du club s'est orientée vers l'investissement de joueurs plus jeunes à des prix plus abordables. L’émergence de Kylian Mbappé, l’un des favoris du Ballon d’Or 2018, est un des facteurs qui expliquerait la volonté apparente du PSG de satisfaire la volonté de Neymar. Affaire à suivre...