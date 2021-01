Neymar et c'est tout. Malgré le parcours du PSG jusqu'à la finale de la Ligue des champions, le Brésilien est le seul joueur parisien dans l'équipe de l'année de l'UEFA, annoncée mercred. Une équipe établie par les internautes, qui ont été près de 6 millions à voter d'après l'instance européenne. Neymar fait partie d'une ligne d'attaque de rêve aux côtés de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski.

Le buteur polonais est accompagné par quatre coéquipiers du Bayern Munich dans ce onze : Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies et Thiago Alcantara, parti rejoindre les rangs de Liverpool à l'intersaison après avoir tout raflé avec le FCB en 2020. Sergio Ramos, essentiel dans la conquête du titre de champion d'Espagne du Real Madrid, et Kevin de Bruyne, élu joueur PFA de l'année en Premier League et meilleur milieu de terrain de l'UEFA, sont également présents dans cette équipe.