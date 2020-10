Football

Nice - Vieira sur l'affaire Neymar/Alvaro : "Ça me dérange qu'il n'y ait pas de sanction"

Patrick Vieira a réagi à la décision de la commission de discipline de la LFP de n'infliger aucun sanction à Neymar et Alvaro Gonzalez après soupçons de propos racistes tenus lors de la rencontre entre le PSG et l'OM le mois dernier.. "Ça me dérange" a déclaré le coach de Nice qui s'en est également pris au président de la FFF Noël Le Graet après sa sortie sur le racisme dans le football.

