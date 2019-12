Kylian Mbappé grandit, sa marque aussi. Preuve que l’attaquant du PSG est plus bankable que jamais, son équipementier Nike a décidé de lui consacrer une collection spécifique intitulée Bondy Dreams, présentée et commercialisée dimanche.

Le champion du monde de 20 ans a par exemple droit à une chaussure personnalisée : une Nike Mercurial Superfly 7 aux détails verts et dorés rendant hommage aux couleurs de sa ville et de son club d’origine. Pour chausser la même version que Mbappé, il faudra vous délester de la coquette somme de 290 euros. Le rêve a un prix.

Pour le lancement de la ligne, Nike a vu les choses en grand en conviant centre trente enfants de Bondy pour un entraînement avec le numéro 7 parisien sur la pelouse du Stade de France. Tous portaient les vêtements de la collection Mbappé, qui met la Seine-Saint-Denis à l’honneur avec la présence du 93, le code du département. "C'est un signe de reconnaissance. J'ai passé une majeure partie de ma vie là-bas et je me suis construit là-bas", a confié Mbappé au Parisien. "Avec Nike, a voulu aussi parler de rêve car je suis un grand rêveur et je continue de rêver."

"C'est une première étape et j'en suis très fier. On avait préparé ce projet mais je ne pensais pas que cela arriverait aussi vite. C'est un grand début, tout ne sera pas parfait mais je suis content du travail réalisé", a également fait savoir la star du PSG au quotidien régional.