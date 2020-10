De son vrai nom Norbert Peter Stiles, il a également participé à l'épopée de Manchester United, premier vainqueur anglais de la C1 en 1968. Avec les Red Devils, il a par ailleurs remporté deux championnats d'Angleterre (1965 et 1967) en onze saisons passées à Old Trafford. "Un des plus grands Mancuniens de l'Histoire", a salué Andy Burnham sur Twitter. "Il était très apprécié dans le Grand Manchester et par des millions de gens dans le pays", a poursuivi le maire de l'agglomération.