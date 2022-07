André-Pierre Gignac ne disputera pas All-Star-Game 2022, qui oppose les meilleurs joueurs de la MLS, et une sélection du Championnat du Mexique. La raison ? L'ancien Marseillais n'est pas vacciné, or le match a lieu à Minneapolis aux Etats-Unis. "Gignac n'est pas vacciné contre le Covid-19 et préfère éviter tout problème s'il se rend aux Etats-Unis", a publié mercredi le quotidien mexicain Cancha, au lendemain de la publication des 25 joueurs appelés par la Liga MX à disputer le All-Star Game.

Après la publication du quotidien mexicain, l'attaquant des Tigres de Monterrey a réagi sur les réseaux sociaux. "Sur la question qui a été soulevée aujourd'hui (mercredi), j'ai parlé avec le conseil d'administration. Je leur ai demandé de respecter mon choix qui est une conviction liée à mon éducation, ma famille et mon origine", a argué l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille sur son compte Instagram.

Ballon d'Or du championnat mexicain cette année, l'ancien international français (36 sélections, 7 buts) n'a pas été retenu en raison d'"un problème personnel", avait indiqué la Liga MX. Avant que cette situation ne soit révélée, Gignac, 36 ans, avait évité de se rendre aux Etats-Unis pour le match de pré-saison des Tigres contre Santos, le 22 juin à San Antonio (Texas), "pour des raisons personnelles".

