Griezmann a misé sur le bon cheval. Grand amateur de "canassons", l'attaquant tricolore a brillé sur un autre terrain ce jeudi. Engagés sur le Quinté+ à l'hippodrome de Paris Longchamp, le cheval du joueur nommé Hooking et son jockey Aurélien Lemaitre ont remporté la course du jour. Une victoire qui était presque attendue puisqu'ils étaient considérés comme les grands favoris au départ.

Contacté par nos confrères du Parisien après la course, Griezmann n'a pas caché son bonheur. Et ses ambitions dans la discipline. "Je suis très heureux et super content pour l’entraîneur Philippe Decouz et son équipe. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Souvent, on ne pense pas à eux au quotidien. Je suis très heureux de cette première victoire de quinté. J’ai envie de titiller les grosses écuries", explique le natif de Mâcon.

Et cette victoire devrait en appeler d'autres selon les spécialistes. Ces derniers seraient d'ailleurs convaincus du potentiel de l'écurie du champion du monde qui mise sur des montures n'ayant jamais couru. L'ADN du champion, ni plus, ni moins.

