Après deux années marquées par la crise du Covid-19, les clubs européens se préparent à voir arriver une nouvelle réforme du fair-play financier. Si un strict salary cap ne semble pas être à l'ordre du jour, The New York Times révèle mardi que l'UEFA étudie une manière de contrôler les finances des clubs de son continent, qui ne pourraient pas dépenser plus de 70% de leurs recettes annuelles. Début mars, RMC Sport révélait que les clubs avec des capitaux propres négatifs devaient améliorer leur résultat de 10% la saison suivante sous peine d'être sanctionnés.

Des sanctions qui pourraient être lourdes, allant d'un retrait de points à une exclusion de la Ligue des champions. Le quotidien américain précise par ailleurs que cette réforme fera l'objet d'un vote par le conseil d'administration de l'instance européenne le 7 avril prochain. De plus, The New York Times ajoute que le terme de "fair-play financier" pourrait être remplacé par une autre appellation. Enfin, une période de gestation de trois ans devrait permettre aux clubs de s’adapter à cette nouvelle réforme.

