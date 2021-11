Le retour d'un roi en Serie A. Vingt-quatre heures après le licenciement de Davide Ballardini, le Genoa a annoncé le nom de son successeur, ce dimanche. Un nom attendu et bien connu de tous : celui d'Andryi Shevchenko, ancien buteur de l'AC Milan. Un drapeau ukrainien a d'abord été posté sur Twitter par le club italien, avant que l'intéressé ne réponde à ce post par les couleurs de sa nouvelle formation. Puis le communiqué est venu dans la foulée.

Celui qui avait pris les commandes de la sélection ukrainienne en 2016 pour ne les lâcher qu'en août dernier va donc entraîner le premier club de sa carrière. Il a signé un contrat de trois ans dans le Nord de l'Italie, soit jusqu'en juin 2024. La tâche ne s'annonce pas simple : le club de Gênes est actuellement 16e de Serie A, avec une seule victoire depuis le début de saison, pour six matches nuls et cinq défaites. Salvatore Sirigu et ses coéquipiers restent sur trois matches nuls consécutifs avant d'affronter la Roma, le Milan et la Juventus dans les quatre prochaines semaines.

Shevchenko retrouve donc un championnat dont il avait foulé les pelouses en tant qu'attaquant des Rossoneri, de 1999 à 2006, puis de 2008 à 2009. Il y avait cumulé 175 buts et 45 passes décisives en 322 apparitions, remportant au passage la Serie A et la Ligue des champions.

