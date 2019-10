Voilà, c'est fini. Du haut de ses 33 ans, Claudio Marchisio a décidé de dire stop et de raccrocher les crampions. Sans club, l'ancien international italien a expliqué son choix lors d'une conférence de presse organisé à l'Allianz Stadium. "Je n'arrivais plus à apporter ce que j'avais envie. Mon corps ne suivait plus. L'âge n'est pas important, ce qui compte c'est ce que tu as à l'intérieur", a ansi confié le milieu de terrain, qui a écrit les plus belles pages de sa carrière du côté de la Juventus Turin.

"Entraîneur ou dirigeant, je n'exclus rien"

"Cet été, j'ai vécu des mois difficiles (...) J'ai eu des offres importantes, mais en les acceptant, je ne me serais pas respecté puisque je savais que je nouvais plus donner le maximum", a-t-il ajouté, précisant qu'il ne se fermait aucune porte pour son avenir. "Je vais prendre mon temps. Entraîneur ou dirigeant, je n'exclus rien", précise-t-il. Son plus grand regret ? "Ne pas avoir gagner la Ligue des champions avec la Juve", répond celui qu'on surnommait "Il Principino".

Avec la Vieille Dame, Marchisio a notamment remporté sept scudetti (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) ou encore deux Coupes d'Italie (2017, 2018). Sa trace y restera indélébile.