Le Golden Boy a de l'avance cette année. Traditionnellement remise courant décembre, cette distinction, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe, a été attribuée ce mercredi par Tuttosport, l'organisateur de l'événement. Après Kylian Mbappé en 2017 et Matthijs De Ligt l'an passé, c'est au tour de Joao Felix d'être sacré.

L'international portugais, transféré de Benfica à l'Atlético Madrid l'été dernier pour 126 millions d'euros, devance Jadon Sancho (Borussia Domrtund) et Kai Havertz (Bayer Leverkusen). "Je suis très heureux (...) C'est la seconde fois qu'un joueur de l'Atlético Madrid remporte ce trophée. Je tiens également à remercier Benfica, et surtout l'entraîneur Bruno Lage pour tout ce qu'il a fait pour moi et ma famille", a confié Joao Felix au quotidien après avoir appris la nouvelle.

Le premier Français est Mattéo Guendouzi (Arsenal), qui se classe 17e.