C'est officiel : Noël Le Graët a confirmé sa candidature pour un quatrième mandat à la présidence de la FFF. L'annonce a été faite dans un courrier aux familles du foot (clubs, ligues et districts, syndicats, Haute Autorité, etc.) et dévoilé par l'AFP. "Après avoir largement consulté les acteurs du football français ces dernières semaines et les membres du Comité Exécutif de la FFF ce matin, j'ai décidé de solliciter le renouvellement de votre confiance, en vous présentant ma candidature à la présidence de notre Fédération", écrit le dirigeant, à la tête de l'instance depuis 2011 et réélu en 2012 et 2017.