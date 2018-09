Officiel : Silvio Berlusconi rachète le club de Monza

Chassez le naturel, il revient au galop ! Plus d'un an après avoir vendu l'AC Milan, où il a occupé le poste de président pendant plus de trente ans, Silvio Berlusconi est de retour aux affaires. Comme prévu, l'ancien chef du gouvernement italien a officiellement racheté le club de Monza, qui milite actuellement en troisième division. Via un communiqué, la Fininvest, la holding de la famille Berlusconi, a confirmé le tout. Alors qu'il devait initialement acquérir 70% des parts du club, l'ancien président milanais a racheté la totalité.

Et autant prévenir, Silvio Berlusconi n'arrive pas seul à Monza, ville qui se situe à quelques kilomètres de sa fameuse villa San Martino, à Arcore. En effet, Adriano Galliani, son bras droit à l'AC Milan, a été nommé administrateur délégué du club de Serie C. Le duo, qui a tout gagné avec les Rossoneri, est donc de retour sur le devant de la scène. L'objectif ? Faire de Monza, qui n'a jamais connu la Serie A, un club formateur pour de jeunes joueurs italiens en devenir.

Une chose est certaine, Silvio Berlusconi est bel et bien de retour sur la planète football.