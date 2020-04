Le décès de Pape Diouf a secoué le monde du foot. Au lendemain de cette annonce, Eric Gerets, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, a tenu à rendre hommage à son ancien président. "C’est une énorme tristesse, car Pape était mon président, mais surtout mon ami. Je me souviens de son coup de téléphone lorsque j’ai quitté Galatasaray. On s’est fixé un rendez-vous et j’ai tout de suite pris la décision de venir à Marseille (ndlr : à l'automne 2007)", a déclaré l'ancien technicien belge mercredi au Phocéen.

Vidéo - 5 cracks pour moins de 4 millions : le Top 5 des bons coups de Diouf à l'OM 07:50

Onze ans après son départ de l'OM, Eric Gerets a reconnu qu'il était toujours en contact avec l'ex-président olympien. "On s’appelait de temps en temps pour prendre des nouvelles. Pour le reste, je peux simplement vous dire que Pape restera dans ma tête, mais surtout dans mon coeur pour le reste de ma vie", a-t-il conclu.