LIGUE 1 - En pleine refonte de son organigramme, et en quête notamment d'un "Head of football", l'OM songe sérieusement à Olivier Pickeu. Selon L'Equipe, l'ancien manager général d'Angers a été auditionné par le club olympien.

C'est via la plateforme LinkedIn que Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, avait récemment annoncé vouloir plus ou moins bouleverser l'organigramme du club olympien. Andoni Zubizarreta parti, le président marseillais cherche désormais une personne pour venir occuper le poste de "Head of Football". "Ce manager se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés", précisait-il dans sa publication. Visiblement, ses recherches avancent depuis.

Villas-Boas ne s'est pas encore prononcé

En effet, déjà révélée par La Provence, la piste Olivier Pickeu semble se confirmer. Ancien manager général d'Angers, ce dernier a été auditionné par l'OM selon L'Equipe du jour, qui précise toutefois qu'il n'y a pas d'avancée pour l'instant. Toujours d'après le quotidien, l'AS Monaco est également intéressé par le profil de Pickeu, qui aurait également une touche du côté de la Premier League.

Consulté, André Villas-Boas n'aurait pas encore donné son avis sur la possible arrivée de l'ex-dirigeant du SCO, officiellement licencié en avril dernier. Après des dernières semaines bien tourmentées, l'OM essaie donc d'avancer.

