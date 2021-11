Football

"On a notre Wahbi Khazri de la semaine" : Le top 3 des buts amateurs

EUROSPORT x REMATCH - Comme chaque semaine, retrouvez le top 3 des buts amateurs en partenariat avec Rematch. Maxime Dupuis et Martin Mosnier se glissent sur le bord du terrain pour commenter vos exploits, à l'occasion de notre podcast du vendredi, le FC Stream Team. Et en ce 19 novembre, encore des buts venus d'ailleurs, dont un lob qui n'est pas sans rappeler un certain Wahbi Khazri.

