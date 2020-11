Les Lyonnaises et l'équipe de France, c'est tout un roman. Les conflits entre Corinne Diacre et les joueuses de l'OL ont largement alimenté les conversations. Trop aux yeux de Wendie Renard. L'emblématique défenseure de Lyon et des Bleues a fait part de son ras-le-bol dimanche dans une interview accordée à la chaîne Telefoot. "On entend tellement de choses fausses, a-t-elle déploré. Les joueuses les plus expérimentées sont des joueuses de l’OL. On parle de 'gang des Lyonnaises'. On dirait qu’on est des barbares, qu’on ne respecte personne et qu’on veut dicter la loi."