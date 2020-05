Osimhen, Willian, Koulibaly... les 5 infos mercato qui vous ont échappé samedi

Une offre XXL pour Osimhen, Willian vers un rival de Chelsea, Koulibaly pisté par Liverpool, Werner préfère l'étranger plutôt que la Bundesliga... voici notre bulletin mercato du jour.

Grosse offre en vue pour Osimhen ?

Et si le LOSC vendait Victor Osimhen encore plus cher que Nicolas Pépé ? Selon les informations de Téléfoot, Lille aurait reçu une offre de 85 millions d’euros (bonus inclus) pour son attaquant vedette. L’identité du club intéressé par le Nigérian n’a pas filtré. Pour rappel, Osimhen a été acheté pour 13 millions d’euros l’été dernier.

Notre avis : Si cette offre a réellement été formulée, les dirigeants du LOSC devraient sans aucun doute l’accepter au vu du montant proposé.

Willian prêt à signer chez un rival des Blues ?

En fin de contrat avec Chelsea au moins de juin prochain, Willian est supervisé par de nombreux clubs. Le Daily Mirror rapporte que le Brésilien n’a pas exclu la possibilité de signer dans un autre club londonien, à savoir Arsenal ou Tottenham.

Notre avis : Ces deux clubs ont besoin de renforcer leur secteur offensif et seraient bien inspirés d’accélérer dans le dossier Willian.

Willian vom FC Chelsea Crédits Getty Images

Les Reds sur Koulibaly ?

Pisté depuis plusieurs mois par le PSG, Kalidou Koulibaly intéresse aussi l’Angleterre. Tuttomercato affirme que Liverpool est entré en contact avec les dirigeants napolitains pour se renseigner sur le défenseur central. Sa valeur marchande est estimée à 56 millions d’euros mais Naples réclame près de 100 millions d’euros pour l’international sénégalais.

Notre avis : Koulibaly est un très bon défenseur mais il vaut cher et, au regard du contexte économique, il est difficile d’imaginer Liverpool investir une telle somme pour le joueur.

Kalidou Koulibaly vom SSC Neapel Crédits Getty Images

Werner préfère partir à l’étranger

Auteur d’une excellente saison sous la tunique du RB Leipzig, Timo Werner ne devrait pas rester une saison de plus en Allemagne. Dans un entretien accordé à Bild, l’attaquant a avoué qu’une expérience à l’étranger le tentait. "C'est simplement que le défi de jouer dans un autre championnat me séduirait plus que d'évoluer dans un autre club de Bundesliga", a-t-il déclaré.

Notre avis : Le club qui enrôlera Werner cet été réalisera l’un des plus beaux coups du mercato.

L’OL sur Badiashile

L’Olympique Lyonnais souhaite renforcer son arrière-garde. Selon les informations de Téléfoot, les Gones se seraient renseignés auprès de l’AS Monaco pour Benoît Badiashile. Des clubs anglais et espagnols auraient aussi entamé des discussions avec le club monégasque pour le jeune défenseur central.

Notre avis : Lyon ferait un joli coup en s’offrant ce jeune défenseur prometteur. Mais gare aux assauts des clubs étrangers.

