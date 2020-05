OTP BANK LIGA - Outre le championnat biélorusse, qui a continué à se poursuivre avec des spectateurs malgré la pandémie de coronavirus, la Hongrie est le premier championnat d'Europe à accueillir de nouveau du public. Les supporters seront répartis de façon à ne pas occuper plus d'un siège sur quatre, avec au moins un rang horizontal de séparation.

C'est une grande première en Union Européenne depuis mars dernier. Dès vendredi, les spectateurs hongrois vont retrouver, en audience restreinte, les gradins des stades. La jauge des tribunes sera réduite : les spectateurs seront répartis de façon à ne pas occuper plus d'un siège sur quatre, avec au moins un rang horizontal de séparation entre eux. "Les clubs organisateurs des rencontres doivent veiller à ce que la distance sociale soit maintenue dans les tribunes afin de garantir les conditions du contrôle épidémiologique", a prévenu la fédération nationale (MLSZ) dans un communiqué jeudi.

Les fans des modestes équipes de Kaposvar et ZTE, respectivement dernière et avant-dernière du championnat, seront les premiers à inaugurer ce dispositif pour la rencontre qui se tiendra vendredi soir dans le stade de Kaposvar qui compte habituellement 7 000 places. Cinq autres matches de championnat seront joués samedi et dimanche, dont un attendu, entre le Ferencvaros de Budapest, leader du championnat, et le Puskas FC, club de la ville natale du premier ministre Viktor Orban.

Ce match se tiendra au Pancho Arena, un stade récent de 3.500 places, situé à une quarantaine de kilomètres de Budapest. La Hongrie n'est pas connue pour ses tribunes survoltées avec une fréquentation des stades de 3.000 spectateurs par match en moyenne, en dehors de Budapest où les rencontres du Ferencvaros attirent des milliers de supporters. Cette faible affluence au regard de la capacité des stades ultra-modernes a suscité jeudi quelques commentaires ironiques sur les réseaux sociaux.

