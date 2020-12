5 juillet 1982. Le jour où Rossi est devenu "Pablito". Le jour où un peu moins de 57 millions d'italiens sont tombés amoureux d'un nom, d'un visage et d'un numéro. Le jour où Enzo Bearzot, alors sélectionneur de l'Italie, a pris sa revanche sur une bonne partie de l'opinion publique, pas vraiment favorable à la sélection surprise de Paolo Rossi depuis l'affaire du Totonero, ce vaste scandale de matches truqués et de paris illégaux qui avait éclaté deux ans auparavant. Et dans lequel l'attaquant avait écopé initialement de trois ans de suspension, avant de la voir réduite à deux ans en appel.

Héros et symbole

Ce jour de juillet 82, "Pablito" fait tout voler en éclat au Mondial espagnol. Muet lors de la première phrase de la compétition, il inscrit un triplé face au Brésil (3-2) de Sócrates et Zico. Avant d'en rajouter deux contre la Pologne (2-0) en demi-finale. Puis un dernier en finale contre l'Allemagne de l'Ouest (3-1). C'était écrit : ce "Mundial", c'était le sien. Et personne ne l'incarne autant que lui. Quand on pense à la Coupe du monde 82, on pense instantanément à Paolo Rossi. Six buts lors des trois matches les plus importants de la compétition : personne n'a réalisé cet exploit depuis. Il devient l'Italien le plus célèbre du monde, au point que Mick Jagger arbore son maillot floqué du numéro 20 lors d'un concert à Turin le jour de la finale. Dans son pays, il est érigé en héros national, de celui dont on parlera à travers les générations. Pour toujours et à jamais.

Si "Pablito" Rossi est donc le fer de lance de l'une des quatre équipes d'Italie championnes du monde, à quelle place pourrait-on le placer dans le classement des légendes du Calcio ? De Gianni Rivera à Roberto Baggio, de Giacinto Facchetti à Francesco Totti, de Giuseppe Meazza à Gigi Buffon... La tâche n'est pas évidente. "C'est difficile, il n'est pas aussi poulaire que d'autres légendes. Pour nous, il est le héros et le symbole de l'Italie championne du monde en 1982, nous confie notre confrère italien Alessandro Brunetti. Il a une histoire un peu étrange, avec le totonero et du fait que personne ne le voulait au Mondial. Mais Bearzot lui a fait confiance et sa vie a changé. Pour lui et pour l'Italie. Il est un peu un Totò Schillaci qui aurait gagné le Mondial. Ensuite, il a notamment remporté la Serie A et la Coupe des clubs champions avec la Juve." Où il formait un trio "magico" avec ses compères Michel Platini et Zbigniew Boniek. "Paolo, tu es nostre histoire", a d'ailleurs réagi le club piémontais peu après l'annonce de sa disparition.

Il fait partie du mythe

"Il est également LA figure de la société italienne des années 80, nous raconte Augusto Ciardi, journaliste italien. L'Italie venait de passer des années très difficiles. Rossi fait partie des visages qui ont marqué cette revanche sociétale. Avec ses trois buts contre le Brésil, il a changé l'histoire du football italien de l'époque, alors frappé par un scandale de paris. Paolo Rossi était un grand attaquant, il représente l'un des symboles d'un pays qui a su se relever. Evidemment, il n'était pas au niveau de joueurs comme Gigi Riva ou plus tard Francesco Totti, des fuoriclasse absolus. Mais il fait partie du même mythe."

Devenu consultant télé après sa carrière, Paolo Rossi se fait également connaître des plus jeunes, qui n'avaient pour souvenirs que ceux de leurs aînés. Il devient l'un des visages les plus célèbres du paysage médiatique italien. Lui, l'ami de tous. Celui qui était apprécié par sa simplicité et sa gentillesse par l'ensemble de ses confrères. "Tu as été notre héros", a réagi l'actuel sélectionneur italien Roberto Mancini ce jeudi matin. Ce héros, c'était tout simplement "Pablito".

