La justice paraguayenne a décidé mardi de maintenir en détention provisoire Ronaldinho, soupçonné d'usage de faux passeport, tandis que les enquêteurs se penchent sur un éventuel "blanchiment d'argent". "Le juge a rejeté la demande de la défense de liberté conditionnelle ou d'assignation à domicile" de l'ex-joueur de 39 ans, a déclaré aux journalistes le procureur Osmar Legal à l'issue de l'audience de demande de remise en liberté.

A ses côtés, le nouveau juge en charge du dossier, Gustavo Amarilla, a déclaré avoir maintenu Ronaldinho et son frère Roberto derrière les barreaux pour qu'ils restent à "disposition de la justice". Il a affirmé que vu l'ampleur de l'affaire et l'implication présumée de fonctionnaires et de chefs d'entreprise qui ont facilité la venue de Ronaldinho au Paraguay, la présence des deux hommes à Asuncion était nécessaire au bon déroulement de l'enquête.

" Il pourrait y avoir d'autres choses... "

"Je reconnais que (ce cas) pourrait mériter une mesure moins contraignante (que la détention). Mais c'est ma responsabilité de ne pas perturber l'enquête du parquet. Et cela pourrait être le cas avec une fuite" éventuelle des deux mis en cause, a déclaré le juge. La prochaine étape de l'enquête, selon le magistrat, sera l'examen des téléphones des deux suspects "pour connaître les véritables raisons de leur présence" au Paraguay.

"Il pourrait s'agir d'un usage de faux (documents), mais il pourrait y avoir d'autres choses, comme une association de malfaiteurs ou du blanchiment d'argent, a prévenu Gustavo Amarilla. C'est cela qui interpelle et c'est la raison pour laquelle j'ai maintenu la détention provisoire", a-t-il expliqué.