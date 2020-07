Pas inquiet pour Griezmann, Deschamps parle de son futur : "Je n’exclus rien"

Didier Deschamps s'est confié sur RTL. Le sélectionneur de l'équipe de France a fait le point sur la situation, sur le cas Antoine Griezmann et sur son avenir.

Il aurait pu vivre lors de ce 12 juillet une finale d'Euro pour tenter d'enchaîner après le sacre au Mondial. Mais il se retrouve au repos forcé en raison de la pandémie liée à la Covid-19. Même à l'arrêt, Didier Deschamps reste un observateur privilégié du monde du football. Et prend la situation avec son pragmatisme habituel. "On doit s’adapter en espérant que la reprise se passe le mieux possible", a expliqué le patron des Bleus dans une interview pour RTL à l'occasion de l'anniversaire du titre de champion de monde 1998.

Loin des terrains, le sélectionneur de l'équipe de France regarde la planète football reprendre le rythme. Et tout ne lui plait pas, notamment l'absence des supporters : "Ce n'est pas le vrai foot. Normalement, il y a des émotions, des stades pleins mais aujourd’hui ça n’est pas concevable. Même pour les joueurs, ça manque d’adrénaline", glisse-t-il.

Griezmann ? "La situation ne m’inquiète pas"

Cependant à ses yeux, tout n'est pas à jeter de cette situation atypique. Il y a même une évolution qu'il espère voir perdurer sur le long terme : "Les cinq changements, ça me plait plutôt bien, avoue l'ancien milieu de terrain qui songe à l'élargir la liste des 23 pour gagner en "sécurité". Il y a un risque de blessure plus élevé avec la fin de saison et la nouvelle. Certains joueurs vont enchaîner. Deux changements de plus, c'est plus d’options. Si c’est prolongé, je suis pour."

Sans surprise, DD garde aussi un œil attentif à ses protégés en sélection. Et notamment sur la situation d'Antoine Griezmann, qui vit une saison frustrante au FC Barcelone où il vient même de se blesser. "La situation ne m’inquiète pas, prévient-il. Je n’ai pas le moindre doute sur ses capacités. Elles ne se discutent pas. Tous les joueurs ont une période dans l’année ou ça peut être plus compliqué. Il a le mental." Et il espère bien le retrouver au sommet de sa forme sous le maillot tricolore dans les prochains mois.

Présent sur le banc des Bleus depuis juillet 2012, Deschamps, qui compte 100 matches en tant que sélectionneur, savoure d'ailleurs bien sûr cette longévité. "Après le mondial au Qatar, ça fera plus de dix ans à la tête des bleus, je suis fier", reconnaît-il. "Je n’exclus rien pour mon futur. Pour le moment, je ne me vois pas dans les instances. J’ai besoin de l’adrénaline du terrain." Une adrénaline qu'il ne retrouvera que le 5 septembre pour un match contre la Suède en Ligue des Nations. Après une longue période de frustration qu'il vit sereinement, comme à son habitude.

