Hospitalisé dimanche dernier en raison d'un problème cardiaque, Ronald Koeman a quitté l'hôpital ce jeudi. Le sélectionneur des Pays-Bas assure qu'il est en bonne santé.

C'est une bonne nouvelle pour les Pays-Bas. Et pour tout le monde du football. Opéré dimanche à la suite d'un problème cardiaque, Ronald Koeman est sorti de l'hôpital ce jeudi. Dans un communiqué, le sélectionneur néerlandais assure qu'il va bien. "J'ai eu peur le week-end dernier. Pour moi, bien sûr, mais surtout pour ma famille et mes amis. Mais aujourd'hui, je me sens à nouveau en bonne santé, comme un poisson (dans l'eau). Cela signifie que je vais retourner au travail avec toute ma force dès que le ballon roulera à nouveau", a-t-il expliqué.

