Selon le quotidien Folha de Sao Paulo, Pelé a été placé en soins palliatifs à l'hopital Albert-Einstein de Sao Paulo. Le Brésilien de 82 ans lutte contre un cancer du colon depuis 2021. Le corps de ce dernier ne répondrait plus à la chimiothérapie. L'établissement médical avait pourtant communiqué sur une amélioration de sa santé, vendredi, et assurait qu'il était victime d'une "infection respiratoire". "La réponse a été adéquate et le patient (...) est stable, avec une amélioration générale de son état de santé. Il va rester à l'hôpital ces prochains jours pour continuer son traitement", pouvait-on également lire.

Ce samedi, Kylian Mbappé a publié un message de soutien au Roi, sur son compte Twitter. Pelé a remporté trois Coupes du monde avec le Brésil, il est le seul joueur à pouvoir se targuer d'un tel palmarès.

Ad

Coupe du monde 142 sélections, l'assurance Lloris IL Y A UNE HEURE

Coupe du monde Coup dur pour le Brésil : Gabriel Jesus et Telles out pour le reste du tournoi IL Y A 2 HEURES