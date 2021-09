Pelé a été autorisé jeudi par les médecins à sortir de l'hôpital où il avait été admis il y a un mois mais devra suivre une chimiothérapie. "Son état de santé est stable et il suivra une chimiothérapie, après son opération pour retirer une tumeur au côlon le 4 septembre", a expliqué dans un communiqué l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, qui n'a pas cité le mot "cancer", maladie traitée habituellement par de la chimiothérapie.

"Je suis très heureux de rentrer à la maison, merci à vous tous, qui avez rendu ma vie plus heureuse avec tous ces messages d'amour", a publié Pelé sur son compte Instagram, un message illustré d'un photo de lui souriant, un béret sur la tête, aux côtés de son épouse et de l'équipe médicale. Le triple champion du monde brésilien avait été admis à l'hôpital le 31 août pour des examens de routine où une tumeur "suspecte" au côlon a été détectée. Il a été opéré quatre jours plus tard. Le résultat de la biopsie de la tumeur n'a toujours pas été rendu public.

Le "Roi" Pelé a ensuite passé une dizaine de jours dans une unité de soins intensifs, où il est retourné brièvement quelques jours plus tard en raison de difficultés respiratoires. L'hôpital n'a publié que très peu de bulletins officiels et de nombreuses rumeurs ont circulé sur l'état de santé du Brésilien. Une de ses filles, Kely Nascimento, a alors décidé de rassurer les fans avec des photos et vidéos montrant son père, toujours souriant et plein d'humour malgré une fatigue apparente.

Pelé a lui-même publié quelques informations sur son compte Instagram, qui compte plus de 7 millions d'abonnés. Dans une de ces publications, il a tenu à féliciter Lionel Messi, qui a battu le 9 septembre son record de buts marqués en sélection par un joueur sud-américain, avec 79 buts marqués, contre 77 pour le Brésilien. "Quand la vie nous met au défi, c'est plus facile de faire face avec le sourire", a écrit Pelé mercredi matin. "Il est de plus en plus fort et va poursuivre sa convalescence chez lui", a indiqué sa fille une heure plus tard.

