Pelé rend hommage à Gordon Banks : "Tu étais un gardien magique, mais aussi une belle personne"

On n'attendait plus que ses mots. Car après tout, qui peut mieux saluer la carrière et la grandeur de Gordon Banks que Pelé ? Auteur d'un arrêt miraculeux face au Brésilien lors de la Coupe du monde 1970, Banks avait écoeuré l'attaquant lors de la Coupe du monde 1970. Ce mardi, la légende brésilienne s'est remémoré cette page de l'histoire du football pour saluer la mémoire du gardien anglais avec "le coeur rempli de tristesse".

"De nombreuses personnes garderont comme souvenir de Gordon Banks son arrêt contre moi en 1970. J'avais frappé le ballon exactement de la façon dont je l'espérais. Exactement où je voulais qu'il aille. J'étais prêt à célébrer mon but. Et puis cet homme, Banks, est apparu devant moi, tel un fantôme vêtu de bleu, a écrit le Brésilien sur les réseaux sociaux ce mardi. Il est arrivé de nulle part et a réussi quelque chose que je pensais impossible. [...] Il a repoussé ma tête. Je n'en croyais pas mes yeux. Et je ne peux toujours pas croire qu’il ait pu se déplacer si vite".

"Je garderai en mémoire de Gordon non pas cet arrêt phénoménal, mais son amitié"

Dans ce texte, Pelé a également en mettre en avant d'autres qualités du gardien anglais, celles de l'homme au-delà du joueur. "Je garderai en mémoire de Gordon non pas cet arrêt phénoménal, mais son amitié. C'était un homme gentil et chaleureux, tellement généreux avec les autres". Et de conclure par ces mots : "Oui, tu étais un gardien magique. Mais tu étais aussi bien plus que ça : une belle personne."