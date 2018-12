Pelé souhaite un bon anniversaire à Mbappé: "Je suis enthousiaste à l'idée de voir ce qui va suivre"

"Seulement les talents spéciaux éclatent aussi tôt. Joyeux anniversaire. Tu as seulement vingt ans et je suis enthousiaste à l'idée de voir ce qui va suivre", a publié le "Roi", 78 ans, sur le réseau social, en anglais et en portugais.

Pendant le Mondial-2018 en Russie, le triple champion du monde avec la Seleçao (1958, 1962 et 1970) avait déjà montré à plusieurs reprises sur Twitter son admiration pour le talent précoce de l'attaquant du Paris SG. "Si Kylian continue d'égaler mes records comme ça, je vais devoir rechausser mes crampons", avait notamment tweeté le Brésilien, après que Mbappé fut devenu le deuxième joueur de moins de 20 ans après lui à avoir marqué lors d'une finale de Coupe du Monde, le 15 juillet, contre la Croatie (4-2). "Le Roi restera toujours le roi", avait répondu le Français, avec humilité.

Le 5 décembre, dans un entretien au journal brésilien Folha de S. Paulo, Pelé avait adoubé une nouvelle fois le tricolore. "Nous nous ressemblons et nous sommes à peu près du même âge", avait estimé le "Roi", vainqueur de son premier Mondial à seulement 17 ans.