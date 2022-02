On appelle ça une tendance lourde… Le vendredi 12 février dernier, lors de Lyon-Nice, les Lyonnais bénéficient d’un penalty, après confirmation du VAR, pour faute de main involontaire de Kluivert. Le lendemain, en finale de Coupe du monde clubs, Palmeiras et Chelsea bénéficient chacun d’un penalty signalé par le VAR pour des fautes de main tout aussi involontaires de Thiago Silva puis de Luan Garcia. Jeudi, en 16e de Ligue Europa, c’est encore l’assistance vidéo qui a sanctionné Naples face au Barça (1-1) et Dortmund face aux Glasgow Rangers (2-4) de penalties transformés chacun pour deux fautes de main.

Lors du weekend dernier, 12 et 13 février, on pourrait également citer les deux penalties concédés par l’Atlético de Madrid face à Getafe (4-3) et celui obtenu par la Roma face à Sassuolo (2-2), sur des fautes de mains tout aussi involontaires. N’en jetez plus ! Même si des "situations objectives" ont généré certains de ces penalties (augmentation de la surface corporelle des joueurs fautifs) et qu’à Madrid (Atlético) et à Sassuolo, les arbitres ont sévi sans la vidéo, on a furieusement eu l’impression d’avoir vécu à nouveau des séquences folles plus lointaines ponctuées des mêmes sanctions suprêmes répétées pour des fautes de mains non intentionnelles.

Sévérité généralisée

Le 6 mars 2019, le funeste PSG-Manchester United (1-3) de Ligue des Champions marqué par le penalty éliminatoire de Rashford pour faute de main involontaire de Kimpembe avait été le prélude à ce que Jérôme Latta dans Le Monde avait qualifié "d’épidémie de VAR-penalties". Partout en Europe, en effet, la vidéo avait drastiquement puni des mains involontaires dans les surfaces, confirmant les craintes d’une jurisprudence redoutable inaugurée avec éclat lors du France-Croatie (4-2) de 2018.

Pour la première fois dans une finale de Coupe du monde, l’incrustation "POSSIBLE PENALTY REVIEW" avait figuré en bas de nos écrans TV à la 33e minute de jeu. Verdict du VAR : penalty pour la France suite à une faute de main involontaire de Perisic sur un corner de Griezmann ! Grizou avait alors transformé son coup de pied de réparation (2-1) mais en laissant la sensation bizarre que ce match au sommet venait de se décider sur une sanction arbitrale d’un type nouveau (arbitre + vidéo).

On craignait alors que pareille sévérité ne se généralise. Et c’est ce qui s’est produit, comme l’avait pointé Jérôme Latta en mars 2019 : "L’introduction de l’arbitrage vidéo tend à sanctionner systématiquement d’un penalty les mains dans la surface. On fait ainsi 'tomber du ciel' des décisions qui peuvent faire basculer un match, suscitent incompréhension et contestations tant la 'justice' attendue de la VAR est ici expéditive."

Des précisions autour des règles... et des confusions

délibéré" ou non) le sacro principe d’interprétation accordé aux arbitres : "la position de la main [ou du bras] n’entraîne pas nécessairement une faute" ! La séquence folle des "VAR-penalties" avait poussé l’International Football Association Board (IFAB), chargée de l’évolution des règles du football, à rappeler en mars 2019 à propos de la Loi 12 (qui définit la faute de main par son caractère "" ou non) le sacro principe d’interprétation accordé aux arbitres : "" !

Après une nouvelle séquence de confusion née d’un amendement diversement interprété au point de générer une sorte de loterie aléatoire instituée par le VAR (pas de penalty "si le ballon a rebondi depuis une autre partie de son corps ou de celui d'un coéquipier ou d'un adversaire se trouvant à proximité"), l’IFAB avait de nouveau réagi avec vigueur en mars 2021. Au principe interprétatif renouvelé ("tout contact de la main ou du bras d’un joueur avec le ballon ne constitue pas une faute") s’ajoutait la ferme recommandation aux arbitres à "user de leur jugement" plutôt que de siffler systématiquement.

Et c’est dans ce sens-là que, trois mois plus tard, l’arbitre néerlandais Danny Makkelie avait refusé d’accorder deux penalties à l’Italie pour deux fautes de mains turques lors du match d’ouverture de l’Euro 2021, Italie-Turquie (3-0). Ouf ! Mais les mauvaises habitudes ont repris… Avant la séquence récente folle de cette mi-février 2022, on se rappelle notamment de ce VAR-penalty pour Paris lors du PSG-Angers d’octobre dernier (2-1) sanctionnant la main involontaire de Pierrick Capelle sur la tête molle d’Icardi

Romain Thomas crie au scandale après le penalty accordé au PSG et le carton jaune donné à Pierrick Capelle. Crédit: Getty Images

A cette occasion, on avait encore assisté à une autre dérive, collatérale, celle de la "double-peine" qui se développe de façon aléatoire et inquiétante avec le carton jaune attribué à ce pauvre Pierrick ! Lors du Chelsea-Palmeiras, Luan Garcia (Palmeiras) avait pris un jaune en plus du penalty provoqué pour sa main involontaire, alors que Thiago Silva, tout aussi coupable d’une faute de main, avait, lui, été exempté de carton…

La règle a pris le pas sur l'esprit

Avec son lot de penalties quasi systématiques pour faute de mains involontaires, la tendance actuelle fait redouter la fin d’une certaine tolérance arbitrale et l’avènement quasi officiel d’une règle d’airain : la présomption de culpabilité des joueurs. Or, en droit pénal, l’élément intentionnel est primordial pour la prise en compte d’un délit ou d’un crime et le football s’accommodait avec une latitude plus ou moins grande de ce principe qui garantissait aux joueurs une présomption d’innocence a minima…

Il semblerait que ce ne soit plus le cas et que cela conduise à un réel changement de paradigme où désormais la lettre du règlement l’emporte quasi systématiquement sur l’esprit du jeu. Avec en sus l’intervention quasi systématique de la vidéo (a priori, ou a posteriori quand elle confirme la décision de l’arbitre), c’est désormais l’image qui fait loi : dès qu’il y a contact manuel, c’est péno ! Or, "l’intention du joueur ne figure pas sur les images, et leur décorticage sous tous les angles, au ralenti, loin de révéler la 'vérité' du geste, tend à le déréaliser", analysait justement Jérôme Latta dans Le Monde.

Cette tendance au tout-technologique se généralise, entraînant la soumission grandissante à la vidéo des arbitres désireux de ne pas commettre d’impairs et qui se dépossèdent ainsi de leur "libre arbitre". En avril 2019, Michel Platini, opposant notoire à la vidéo, s’était fendu d’un commentaire lapidaire sur les ravages d’un arbitrage inféodé au VAR : "Les arbitres n'ont qu'un objectif : se protéger. Je répète simplement que le football appartient aux footballeurs et pas aux arbitres. L'arbitre est un rouage essentiel du football mais il n'en est pas l'architecte."

"Défendez l'esprit du jeu ! Défendez notre football", avait conclu notre Michel national. On n’en prend pas vraiment la direction... Car, désormais, la récurrence sensible de ces penalties incriminant des joueurs qui commettent des fautes inintentionnelles dessine une tolérance zéro de plus en plus visible ! Dans l’esprit du jeu, il existe par exemple le fameux "carton orange" virtuel qui prévient un joueur déjà averti, et qui vient de commettre une nouvelle faute, qu’on passe l’éponge mais que lors de la prochaine, ce sera l’expulsion.

Quel impact sur le jeu... et sur les enfants ?

Une tolérance là-aussi plutôt bien acceptée par les joueurs. Un peu comme dans la circulation autoroutière, on a institué le délit de très grande vitesse qui verbalise plus sévèrement que les dépassements de vitesse légers. Au nom de l’esprit du jeu, on avait songé ainsi à réintroduire le coup franc indirect dans la surface de réparation pour les fautes réelles mais bénignes, telles ces mains involontaires… Las ! Ce sera penalty, point-barre ! Avec des conséquences dommageables. Tel le rythme des matches, parfois altéré pour de bon avec les rappels VAR qui forcent l’arbitre à aller voir une action qu’il avait jugée non fautive.

Matthijs de Ligt touche le ballon de la main après un tir de Lorenzo Pellegrini lors de Roma - Juventus, le 9 janvier 2022 Crédit: Getty Images

Ces pénos à effet rétro, outre qu’ils plombent le moral de ceux qui les subissent (on devient soudain fautif même en défendant bien), perturbent également les coaches (comme Christophe Galtier à Lyon ?) qui voient tous leurs plans tactiques de départ soudainement bouleversés, parfois très tôt pour un péno involontaire… Avec le penalty de la défaite subi par Palmeiras à la 117e minute, alors que bras de Luan Garcia semble collé au corps, on a revécu les mêmes sentiments ambivalents d’acceptation de la règle mais aussi de malaise qu’on éprouvait au moment de certains buts en or qui actaient des fins de parties trop brutales…

L’évolution systématique de ces penalties amplifie aussi ces situations grotesques de défenseurs manchots, bras au dos et donc en déséquilibre pour défendre, à qui on demandera bientôt de se faire "décapiter" en déviant le ballon de la tête plutôt que de se retourner de trois-quarts comme ils l’ont toujours fait (tel Kimpembe face à MU) ! Désormais, tirer de loin ou centrer dans la boîte provoqueront avec un peu de chance un "penalty-récompense", selon la formule très vraie de Thomas Tuchel après ce PSG-MU de mars 2019. Et si la tendance actuelle aux blocs médians plutôt qu’aux blocs bas était, entre autres raisons, guidée par la crainte de faire des fautes de mains fatales ?

Mais le plus triste, enfin, ce sont les joueurs qui réclament un péno pour main et s’arrêtent parfois de jouer en mettent la pression sur les arbitres pour obtenir "réparation". Cette pleurniche qui se systématise rabaisse les joueurs, les avilit. Bel exemple pour les gosses qui, eux-aussi, par mimétisme, deviendront à leur tour des petits cafteurs ! Le principe d’indulgence pour ces mains involontaires enseignait aux enfants une certaine tolérance, une vraie éducation à l’esprit du jeu. Elle leur apprenait que la règle peut avoir des exceptions : tout contact de la main ou du bras d’un joueur avec le ballon ne constitue pas une faute.

Presnel Kimpembe (PSG) contre Manchester United en Ligue des champions Crédit: Getty Images

