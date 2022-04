Barcelone, Bayern Munich, Manchester City et... le Brésil ? Selon Marca, la fédération de football brésilienne penserait très fort à Pep Guardiola pour mener à la destinée de la sélection après la Coupe du monde 2022. L'état-major de la fédération cherche à un successeur à Tite, en poste depuis 2016 et qui n'ira pas plus loin que cette année, et compterait proposer un salaire de 12 millions d'euros à Guardiola.

Le coach de Manchester City peut-il se laisser tenter par le banc d'une sélection, une activité évidemment moins énergivore que celle d'entraîner un club ? C'est toute la question et selon Marca, qui se fait le relais de sources internes à la Fédération, celle-ci croit le projet de convaincre Guardiola réalisable. Celui-ci est sous contrat jusqu'à juin 2023 avec City, il y aurait donc fort à parier que le Brésil devrait attendre, au mieux cet été-là pour réaliser son rêve.

Guardiola est-il compatible avec une sélection ?

Homme de principe s'il en est, adorateur d'un style très particulier de jeu, l'ancien du Barça verrait-il d'un bon oeil de n'avoir ses joueurs que lors de quelques fenêtres internationales ? Pourrait-il, ou plutôt jugerait-il possible la mise en place son système dans une sélection avec les inconvénients que l'on connaît sur le peu d'entraînements possibles lors des rassemblements ? Cette situation ne fait qu'empirer depuis plusieurs années et rend le rôle de sélectionneur de plus en plus opposé à celui d'entraîneur de club.

Ces dernières années, des rumeurs de volonté de prise d'année sabbatique ont fleuri autour de Guardiola. Ce dernier a nié mais il entraîne désormais sans pause depuis 2013, justement après un an de repos. La sélection serait, peut-être, un bon moyen de se ménager sans s'éloigner du terrain.

