Le couple emblématique de Gerard Piqué et Shakira, c'est fini. "Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension" est-il sobrement expliqué dans un communiqué commun.

Le footballeur et la chanteuse s'étaient rencontrés peu de temps avant la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, au cours de laquelle l'Espagne a été couronnée championne, tandis que Shakira était l'interpète d'un des hymnes de la compétition. Une union qui a abouti sur la naissance de deux enfants, Milan (9 ans) et Sasha (6 ans). Ces derniers jours, le couple était sous la pression de rumeurs de séparation et Mundo Deportivo assure que des paparazzi ont été stationnés devant leurs logements respectifs ces dernières semaines. Certains bruits de couloir, encore invérifiés, font état d'une relation extraconjugale de Gérard Piqué avec la mère d'un de ses coéquipiers du FC Barcelone.

