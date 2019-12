Zidane doit faire une croix sur Pogba

D'après les informations du quotidien espagnol AS, les dirigeants du Real Madrid auraient fait savoir à Zinédine Zidane qu'il devait oublier Paul Pogba. L'ascension du très prometteur Federico Valverde permettrait, à leurs yeux, de se passer des services de l'international français.

Notre avis : Même si Valverde a tout d'un futur crack, Pogba ne ferait pas tache au sein de l'effectif madrilène, où plusieurs milieux sont désormais sur le déclin (Luka Modric, Toni Kroos...).

Le PSG a un œil sur ter Stegen

Mundo Deportivo croit savoir que le PSG surveillerait avec intérêt Marc-André ter Stegen. La Juventus Turin et le Bayern Munich seraient également sur les rangs pour le portier allemand, qui a réalisé une première partie de saison de très haute volée avec le FC Barcelone.

Notre avis : Le poste de gardien ne doit pas être un chantier prioritaire pour Paris, qui s'est offert un dernier rempart de renommée internationale l'été dernier en la personne de Keylor Navas.

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)Getty Images

Ancelotti bloque Richarlison

Désireux de se renforcer au cours du mercato hivernal, Manchester United pourrait passer à l'offensive sur le dossier Richarlison. Mais à en croire le Sun on Sunday, Carlo Ancelotti n'aurait aucunement l'intention de laisser filer l'attaquant brésilien, sur lequel il compterait pour ramener Everton au premier plan.

Notre avis : Déjà bien fourni dans le secteur offensif, Manchester United n'a franchement pas besoin d'une telle recrue.

Le Hertha Berlin va relancer l'OL pour Tousart

Selon RMC, le Hertha Berlin - qui suivrait aussi Julian Draxler de près - va transmettre une offre de 25 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour son milieu de terrain Lucas Tousart. Il y a une semaine, Lyon avait déjà refusé une première offre estimée à 20 millions d'euros. Toujours selon RMC, le club allemand promettrait à Tousart de tripler son salaire actuel.

Notre avis : Si l'OL décide de vendre son milieu de terrain, il faudrait que le dossier soit bouclé dans les plus brefs délais, afin de lui trouver un remplaçant durant le mois de janvier.

Eriksen vers Manchester United ?

Libre de tout contrat à l'issue de la saison, Christian Eriksen est plus que sur le départ du côté de Tottenham. Selon le Telegraph, Manchester United se serait positionné sur le milieu danois, et lui proposerait un contrat en or pour l'attirer l'été prochain.

Notre avis : Manchester réaliserait un très joli coup si Eriksen venait à signer gratuitement. Mais d'autres clubs devraient, sans doute, se positionner sur ce dossier.