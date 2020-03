Alors que l'Italie vit des heures sombres, Paolo Maldini a tenu à rassurer ses fans. Dans une vidéo publiée lundi en italien sur son compte Instagram, l'ex-légende du Milan AC, diagnostiquée positif au coronavirus, tout comme son fils Daniele, 18 ans, a souhaité remercier "toutes les personnes qui ont, via les réseaux sociaux, exprimé leur amour et leur inquiétude pour ma santé et celle de mon fils".

"Nous allons bien, nous devrions pouvoir nous débarrasser de ce virus d'ici une semaine. Je tiens également à remercier tous les médecins, infirmières, personnels de santé qui font face à cette situation d'urgence avec le plus grand professionnalisme et un immense courage. Encore une fois, vous nous rendez fiers d'être italiens. Merci encore", a conclu l'ancien arrière gauche des Rossoneri et de la Squadra Azzurra.