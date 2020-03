Positif au coronavirus, Pape Diouf hospitalisé et sous assistance respiratoire

Le coronavirus touche le monde entier et la planète football n'y échappe pas. Selon les informations de La Provence, Pape Diouf, l'ancien président de l'OM, a été diagnostiqué positif au Covid-19. Alors qu'il vit au Sénégal une partie de l'année, l'ex-journaliste et agent de joueurs, âgé de 68 ans, a été hospitalisé samedi dernier à Dakar et se trouverait sous assistance respiratoire.

Toujours d'après le quotidien, la famille de l'ancien président de l'Olympique de Marseille souhaiterait le rapatrier rapidement en France. Comme en Europe, en Amérique et en Asie, le Sénégal et le continent africain sont également touchés par la propagation de la pandémie de coronavirus. Après avoir présidé le club phocéen de 2005 à 2009, Pape Diouf a toujours une belle cote de popularité du côté du Vélodrome.