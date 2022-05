Une sortie qui va faire parler. Dans une interview accordée au média croate Sportske dimanche dernier, Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, a balayé l'actualité sportive. Parmi les sujets abordés en marge du match amical opposant l'Hajduk Split au Shakhtar Donetsk (3-3), l'avenir des clubs ukrainiens dans un pays en guerre, la domination des clubs anglais en Europe... et le niveau de la Ligue 1 et de la Bundesliga.

Ad

Ceferin n'y est pas allé avec le dos de la cuillère... et c'est le moins que l'on puisse dire. Il a d'abord livré son pronostic d'une finale de Ligue des Champions 100% britannique malgré la résistance du Real Madrid, "un chat avec dix vies", et louant Karim Benzema qui "s'améliore chaque année".

Ligue des champions Ancelotti évoque sa retraite : "Après le Real, j'arrête probablement" IL Y A 2 HEURES

La Super Ligue, "c'est fini"

Puis le président de l'UEFA a aussitôt expliqué les échecs précoces du Paris Saint-Germain et du Bayern Münich, respectivement sortis en huitièmes par le club madrilène et en quarts par Villarreal, par "le manque de compétitivité" de leur championnat domestique. "La Ligue 1 et la Bundesliga ne sont pas forts, a-t-il ajouté. Deux clubs dominent. Il y a plus de concurrence en Italie, mais ils ne sont pas financièrement solides. La Premier League a la plus grande tradition, les supporters sont différents de ceux d'Italie."

A hauteur de Messi et sur les traces de Ronaldo : l'incroyable campagne de Benzema

Le Slovène a ensuite tiré à boulets rouges sur les Espagnols et les Transalpins, "qui n'ont rien fait lorsque nous étions en guerre avec la Super Ligue". D'ailleurs, à ce propos, le président de l'UEFA, qui avait été publiquement soutenu par Nasser Al-Khelaïfi et Karl-Heinz Rummenigge à l'époque, a définitivement enterré le projet porté par Florentino Pérez et onze autres clubs : "C'est fini, ils essayent de satisfaire un peu leur ego, mais ça ne pourra jamais marcher."

Transferts Leão, Ronaldo, Nkunku, 70M : Les 6 infos mercato de mardi IL Y A 4 HEURES