Pour ces attaquants des Bleus, l'hiver est loin d'être radieux

Ce n'est pas encore la tempête. Mais il y a au moins un avis de mauvais temps pour plusieurs attaquants de la France, présentée comme l'une des équipes les plus talentueuses au monde dans le secteur offensif. Pas tous. Kylian Mbappé et, à un degrés moindre, Antoine Griezmann, tiennent globalement leur rang ces dernières semaines. D'autres sont dans une situation plus délicate. Pour des raisons différentes, Ousmane Dembélé, Anthony Martial, Alexandre Lacazette et Olivier Giroud abordent 2018 avec pas mal d'incertitudes. Et leur présence au Mondial s'inscrit en pointillé.

Ousmane Dembélé : la rechute qui tombe mal

Sa situation

Cette cuisse gauche n'a donc pas fini de lui gâcher sa première saison au Barça. Alors qu'il revenait d'une indisponibilité de près de quatre mois, Ousmane Dembélé s'est de nouveau blessé lors de la victoire du FC Barcelone sur le terrain de la Real Sociedad (2-4). Le verdict est tombé lundi avec une absence de trois à quatre semaines. Son compteur reste donc bloqué à 8 petites apparitions sous le maillot du Barça depuis qu'il y a été transféré pour près de 150 millions d'euros l'été dernier (bonus compris). Et on ne le reverra pas sur un terrain avant début février, dans le meilleur des cas.

Quelles perspectives jusqu'au Mondial ?

La rechute de Dembélé est d'autant plus malvenue que la concurrence dans le secteur offensif blaugrana s'est renforcée cet hiver avec l'arrivée de Philippe Coutinho. Le Brésilien, lui aussi blessé, sera indisponible jusqu'à la fin du mois et Dembélé tenait une opportunité de marquer des points pour s'imposer dans le onze d'Ernesto Valverde. L'attaquant français ne pourra pas la saisir et son temps de jeu sur la deuxième moitié de saison pourrait s'en ressentir. Ce qui ne favorisera pas sa situation face à une autre forte concurrence, celle qui règne en attaque chez les Bleus.

Anthony Martial : un temps de jeu bientôt menacé ?

Sa situation

Jusqu'ici, elle est plutôt bonne même si Martial n'est pas loin d'afficher un niveau aussi élevé qu'au milieu de l'automne. L'attaquant de Manchester United n'a pas marqué une seule fois en décembre et commençait à avoir un temps de jeu un peu moins important. Mais il a bien débuté l'année 2018 avec des buts en championnat face à Everton (0-2) et Stoke City (3-0) et une passe décisive contre Derby County en FA Cup (2-0). Des performances bienvenues pour le Français car il pourrait, lui aussi, faire face à une concurrence renforcée dans les semaines qui viennent.

Anthony Martial (Manchester United)Getty Images

Quelles perspectives jusqu'au Mondial ?

Elles dépendent en grande partie du mercato. Et les dernières tendances ne sont pas très positives pour Martial avec l'arrivée de plus en plus probable d'Alexis Sanchez chez les Red Devils. Le Chilien reste l'un des attaquants de référence au plus haut niveau. Polyvalent, il peut jouer sur tout le front de l'attaque et son recrutement constituerait une menace directe pour le temps de jeu du Français en club. Et, a fortiori, pour sa place en sélection car le Mancunien ne s'est pas détaché comme un élément incontournable chez les Bleus malgré sa belle performance en Allemagne (2-2).

Alexandre Lacazette : 10 heures sans marquer

Sa situation

L'attaquant d'Arsenal traverse une longue période de disette. Son dernier but remonte à la défaite face à Manchester United (1-3), il y a quasiment un mois et demi. L'ancien Lyonnais n'a plus marqué depuis 10 matches toutes compétitions confondues et a passé la barre des 10 heures de jeu sans trouver les filets. Ses statistiques s'en ressentent. Avec 8 buts en 25 matches cette saison, Lacazette, joueur le plus cher de l'histoire des Gunners avec un transfert estimé à 53 millions d'euros l'été dernier, est encore loin d'avoir répondu aux attentes du club londonien.

Vidéo - Wenger : Lacazette en manque de confiance "inévitable" 00:14

Quelles perspectives jusqu'au Mondial ?

Comme Martial, Alexandre Lacazette n'est pas un élément incontournable du groupe de Didier Deschamps. Et comme le Mancunien, il a profité du match face à l'Allemagne en amical (2-2) pour marquer des points grâce à son doublé. Les semaines et les mois qui viennent seront décisifs pour lui dans l'optique d'une place en sélection pour le Mondial. Sa chance ? Derrière Olivier Giroud et Kylian Mbappé, Il n'y a pas pléthore de concurrents pour l'avant-centre des Gunners à la pointe de l'attaque tricolore. Mais il doit clairement hausser le niveau s'il veut faire partie des 23 en Russie.

Olivier Giroud : Quel statut en 2018 ?

Sa situation

Olivier Giroud n'a plus joué depuis quasiment un mois et une blessure aux ischio-jambiers contractée face à West Ham (1-0) en Coupe de la Ligue anglaise. Il devrait bientôt faire son retour sur les terrains. Avec quel statut ? C'est la question. Sur ses 15 apparitions en Premier League cette saison, l'ancien Montpelliérain n'a été titularisé qu'une seule fois. Le départ annoncé d'Alexis Sanchez et la méforme d'Alexandre Lacazette pourraient lui permettre de retrouver sa place dans le onze. Mais il n'est pas exclu qu'Arsenal recrute en attaque au mercato. Ou que Giroud s'en aille...

Olivier Giroud a-t-il intérêt à quitter Arsenal cet hiver dans l'optique de la Coupe du monde 2018 ? Sondage 92 vote(s) Oui Non

Quelles perspectives jusqu'au Mondial ?

Giroud est l'un des hommes de base de Deschamps, l'un des joueurs que le sélectionneur a le plus utilisé depuis le début de son mandat à la tête des Bleus, et son premier choix au poste d'avant-centre dans un 4-4-2 où le Gunner forme le duo d'attaque au côté de Griezmann. Deschamps a cependant déjà mis Giroud en garde concernant son temps de jeu. Même si son profil plait à D.D., même si la concurrence est moins forte au poste d'avant-centre, Giroud doit jouer davantage, et être performant, pour s'assurer une place au Mondial.