Pour Halloween, les roulades de Neymar ont servi d'exemple aux pompiers en Irlande

Le Buzz

Ça ne finira donc jamais. Moqué durant la Coupe du monde pour ses innombrables roulades après chaque contact, Neymar espérait avoir laissé tout ça derrière lui. C'était sans compter les pompiers de Dublin, qui ont pris l'exemple de la star brésilienne pour livrer un message de prévention, mardi à la veille d'Halloween.

"Arrêtez-vous, tombez et roulez. Si vous vous retrouvez dans une position où votre costume ou vos vêtements prennent feu, faites comme Neymar", a recommandé la Dublin Fire Brigade sur Twitter, GIF de l'attaquant auriverde à l'appui. Et les soldats du feu irlandais de conclure leur message par une piqûre de rappel : "Courir ne ferait qu'attiser les flammes et aider le feu à se propager." A bon entendeur.