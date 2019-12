Quelques semaines après l'avoir affronté sur la pelouse du Santiago Bernabeu en Ligue des champions, lors du match nul entre le Real Madrid et le PSG (2-2), Kylian Mbappé a décidé de rendre hommage à son compatriote Karim Benzema. Dans les colonnes de France Football, le numéro 7 parisien a révelé son top 5 des joueurs français sur l'année 2019, et placé l'attaquant madrilène tout en haut du classement. Ironie du sort : Benzema était lui aussi invité à donner ses cinq meilleurs joueurs français sur l'année civile, et a accordé la place de numéro 1 à Mbappé.

Tous les anciens "joueurs français de l'année" sacrés dans France Football ont été appelés à voter, et certains classements peuvent paraître surprenants. N'golo Kanté, sacré en 2017, a mis le finaliste de la dernière Ligue des champions Moussa Sissoko en tête de son classement. Thierry Henry, quant à lui, a placé Aymeric Laporte et Clément Lenglet sur le podium, derrière Kylian Mbappé.