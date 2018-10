Pour Noël Le Graët, le Ballon d'Or, c'est Raphaël Varane

Antoine Griezmann ? Kylian Mbappé ? Luka Modric ? Entre les Français champions du monde et les stars du ballon rond, les prétendants pour le Ballon d'Or ne manquent pas. Pourtant, Noël Le Graët a une idée un peu différente des principaux favoris en tête. Interrogé par le quotidien Le Parisien mercredi, le président de la Fédération française de football plaide pour un autre de ses protégés, Raphaël Varane.

Le défenseur du Real Madrid est forcément moins mis en avant tant dans le jeu que médiatiquement vis-à-vis de ses compères de l'attaque. Mais pour le dirigeant de l'équipe de France, ses états de faits plaident en faveur de l'ancien Lensois. "Le nom de Raphaël Varane n’est pas assez cité. En tant que vainqueur de la Ligue des champions, puis de la Coupe du monde, il mérite à mon sens de gagner le Ballon d’Or ou au moins de figurer parmi les grands favoris."

" Je sais bien que les défenseurs sont très rarement au palmarès "

Le Graët n'oublie pas pour autant de citer ses deux stars offensives Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, décisives dans la quête de la deuxième étoile en Russie cet été et auteurs de belles saisons individuelles à l'Atlético Madrid et au PSG. Mais il maintient sa préférence à Varane, de peur aussi un peu des commentaires sur un éventuel parti pris dans son duo d'enfer. "Mettez-vous à ma place… Si je me prononce pour l’un ou pour l’autre, cela sera forcément mal interprété. Mais ce n’est pas une façon de botter en touche. Je pense vraiment que Varane le mérite."

Le Breton le concède toutefois, il n'est pas très confiant pour son poulain, "je sais bien que les défenseurs sont très rarement au palmarès." Réponse le 3 décembre.