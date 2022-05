Football

Power of sport : Marko Podoliak, le foot pour oublier la guerre en Ukraine

POWER OF SPORT - "Je ne peux rien faire de mieux que de jouer au football, et c'est mon rêve de jouer au plus haut niveau". Marko Podoliak, 18 ans, a rejoint Bracknell Town après avoir fui son Ukraine natale à la suite de l'invasion de la Russie plus tôt cette année. Le jeune homme a parlé de son parcours et de ses ambitions futures à "The Power of Sport".

00:04:15, il y a 29 minutes