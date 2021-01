Les recettes liées à la diffusion TV et à la billetterie ont diminué respectivement de 19,5 millions d'euros et de 13,5 millions d'euros, principalement en raison de la suspension de la saison. Toutefois, la qualification pour la Ligue des champions et les excédents réalisés "sur un certain nombre de ventes de joueurs", selon le communiqué, ont permis d'afficher des résultats positifs.