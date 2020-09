Football

Premier League - Chelsea : Lampard affirme "ne va pas en vouloir" à Thiago Silva

PREMIER LEAGUE - Fautif sur le deuxième but de West Brom, Thiago Silva n’a pas été à son avantage ce samedi pour sa grande première avec Chelsea (3-3). Frank Lampard est certain que son joueur va vite s’en remettre et a refusé de l'accabler en conférence de presse d'après match.

